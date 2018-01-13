В США с молотка уйдет парадный Mercedes Гитлера

В американском Скоттсдейле, штат Аризона, 17 января выставляется на торги автомобиль, который использовал канцлер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Речь идет о Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 1939 года выпуска. Парадный автомобиль фюрера оснащен пуленепробиваемым ветровым стеклом. Машина приводится в движение 7,7-литровым двигателем V8 с компрессором мощностью 230 лошадиных сил, с задним приводом и пятиступенчатой МКПП, позволяющим развивать скорость до 160 километров в час.

Автомобиль будет продан на торгах аукционного дома Worldwide Auctioneers. Десять процентов от суммы, вырученной с продажи авто, пойдет на образовательные проекты, направленные на просвещение людей относительно опасности национал-социализма.

Гитлер использовал этот парадный автомобиль для особо важных встреч с иностранными делегациями. Именно на нем в 1940 году он провел в Берлине парад победы над Францией. Также машина использовалась во время визита в Мюнхен итальянского диктатора Бенито Муссолини.