Целая мафия здесь – в Казахстане мыши сгрызли все деньги в банкомате

Казахстанские инкассаторы нашли мышей в одном из банкоматов неподалеку от Астаны. Кадры, размещенные в Интернете, свидетельствуют о том, что грызуны попортили находившуюся там наличность.

На ролике видно, как сотрудники банка вскрывают кассету банкомата, внутри которой лежат погрызенные деньги. Затем работники учреждения показали мышей, которых посадили в коробку.

«Целая мафия здесь», – пошутил автор записи.

В кредитной организации предположили, что животные спрятались в банкомате от снежной бури, сообщает Tengrinews.

«Грызунам ничто не угрожает», – отметили в пресс-службе банка.