С атакой дронов террористов на базы РФ в Сирии человечество вступило в новую эпоху – Николай Петров

Николай Петров: Зайду издалека. Несколько дней назад в Лас-Вегасе тысячи участников выставки потребительской электроники стали свидетелями потрясающе красивого шоу в ночном небе… Одна из ведущих компьютерных компаний продемонстрировала полет 250 светящихся дронов прямо над музыкальными фонтанами Белладжио. Охи, ахи, восторги публики...

Но подобно тому, как любая самая светлая мысль может быть выражена с помощью обсценной лексики, любая передовая технология может быть использована в иных целях. В том числе и террористами. Представим на мгновение, что вместо цветных фонарей для светового шоу на этих 200 коптерах будут подвешены, например, небольшие самодельные бомбы, каждая из которых имеет свою цель в толпе? Не правда ли, жутковато? Между тем это уже почти реальность.

Шестого января на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе была совершена одновременная атака с помощью 13 дронов. Управление шестью из них удалось перехватить специалистам, оставшиеся семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Одиннадцатого января Минобороны показало дроны сирийских террористов. Представители ведомства обратили внимание на примитивную сборку беспилотников, но отметили, что она не имеет ничего общего с примененными в них техническими решениями.

Конечно, разница между легким углепластиковым американским коптером и как будто нарочито собранным на коленке «самолетом» из палок и изоленты видна невооруженным глазом. Но главное и здесь, и там, – электронные мозги, высокотехнологичное ядро управления с системами ориентации и наведения. Где посложнее, где чуть попроще, но это, подчеркну, единая технология, которая теперь, получается, есть и у террористов. Плюс возможности массового производства. В таких случаях принято говорить: открыли ящик Пандоры – но теперь это уже не ящик, это гораздо хуже. Это бездна.

Как раз на этой неделе в Париже вспоминали расстрел редакции журнала «Шарли Эбдо». Прошло уже три года. Так вот, бородачи с автоматами, взрывные устройства в переходах, дети-шахиды, обмотанные динамитом, или фуры, врезающиеся в толпу на людной улице – это все уже позапрошлый век. Все это при желании можно остановить. Недаром подходы практически ко всем рождественским ярмаркам в этом году были перекрыты грузовиками или бетонными блоками.

Летающую запрограммированную бомбу остановить гораздо сложнее. Террористы учатся быстрее, чем мы предполагаем. Вопрос в том, учатся ли они сами, или кто-то им помогает? Это по поводу электронной начинки сирийских дронов и программистов, проставивших координаты целей.

Действительно, террористические дроны, атаковавшие Тартус и Хмеймим, только на первый взгляд выглядят крайне убого. Создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. Нужны специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Каких странах? Помните лас-вегасское световое шоу? Или, например, стреляющие дроны ТiKad, получившие даже премию Минобороны США? Способные нести не только взрывчатку, но и самые разные типы оружия? Поэтому неудивительно, что на ум сразу приходит первый источник утечки – спецслужбы США.

Однако американские военные прореагировали практически мгновенно. Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сразу же заявил: Америка здесь совершенно ни при чем! Да как вы вообще могли подумать такое? Оним словом, американцы ушли, что называется, в глухое "отрицалово". Следом подтянулись и некоторые издания, которые попытались довести идею «самопальности» террористических боевых дальнобойных летательных аппаратов до абсурда.

«Россия почти обвинила американскую армию в организации нападения импровизированных беспилотников на российскую авиабазу в Сирии на прошлой неделе, а именно заявила, что такие летательные аппараты могли поступить только из крупной военной державы вроде Соединенных Штатов, – написали Адам Ронсли и Кристиан Триберт в The Daily Beast. – Однако за несколько дней до того, как уникальные самопальные дроны обнаружились в ходе атаки, продавец на повстанческом рынке оружия, проживающий в сирийской провинции Идлиб, разместил в соцсетях объявление о продаже точно такой же на вид модели колченогих самодельных дронов с похожим снаряжением. Это вызывает серьезные сомнения в рассказах Москвы о передаче высокотехнологичного вооружения».

Так и представляю себе большой цветастый восточный базар, где среди кальянов, фруктов и ароматных специй где-то в глубине лавки с медными потертыми лампами Аладдина запрятаны боевые дроны с умными мозгами для террористических атак.

А если серьезно, то среди подозрений в адрес американцев был и внезапно совпавший по времени с атакой полет P-8A Poseidon – летающей разведывательной лаборатории. Впрочем, и это странное совпадение американские журналисты столь же гневно отмели: «Притязание России на участие Америки в нападениях не выдерживает критики по другой причине: GPS – это международная открытая система спутниковой навигации, и координаты российских военных баз хорошо известны. Нет причин, по которым третья сторона, такая как самолет P-8 Poseidon, должна быть вовлечена в атаку» (цитата по Popular Mechanics).

Ладно, давайте примем на веру утверждения про технологии, доступные даже на черном сирийском рынке. И про то, что электронные узлы и компоненты управления дронами можно при желании найти в китайских интернет-магазинах. И я даже готов принять утверждение, что американский разведывательный самолет P-8A Poseidon так... просто случайно мимо пролетал между делом.

Но в этом случае все равно есть вопросы. Я не готов поверить в то, что хваленая американская радиоэлектронная разведка прозевала атаку дронов. Потому что тогда многомиллионный набитый электроникой по самые шпангоуты разведывательный самолетP-8A Poseidon – просто бесполезный кусок металла.

Значит, скорее всего, американцы видели всю картину атаки. Откуда запущены, как запущены, сколько беспилотников и куда летят. И все это говорит, скорее всего, о том, что операторы на том самом P-8 Poseidon и в каком-нибудь центре оперативного реагирования, не говоря уже о Пентагоне, с интересом и любопытством следили за налетом. И ждали, чем и как российские базы будут отбиваться от массированной атаки.

И главная задача этого террористического налета, возможно – я только предполагаю, – была не в том, чтобы нанести ущерб ночным бомбометанием по целям, отмеченным по спутниковым снимкам в Google или по более точным координатам GPS. Вполне возможно, главная цель американцев была в том, чтобы воспользоваться так удачно и так странно совпавшей по времени атакой 13 террористических дронов и вскрыть систему российской ПВО, которая стоит на защите баз в Cирии.

В условиях не единичного, а массового применения беспилотников. Из полученного массива данных, то есть скорости обнаружения, развертывания, реакции на одновременное нападение полутора десятков целей, можно получить очень много ценной информации. Не говоря уже об изучении американцами практики боевого применения русскими комплексов радиоэлектронной борьбы.

И вот тут такое как бы очень случайное появление P-8 Poseidon наводит на мысль о том, как яростно американские официальные лица всячески отбиваются от обвинений в поставке высокотехнологичных деталей для так называемых «умеренных» боевиков. Но очень тщательно замыливают факт присутствия своего самолета-разведчика, полностью уклоняясь от комментариев. Вы не находите, что это несколько странно, нет?

И еще знаете что удивляет? Это какая-то поразительная демонстративная беспечность мировой прессы и политиков по поводу атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус. Как будто они неуязвимы для подобных атак в самом ближайшем будущем. Как будто массовое одновременное нападение дронов на военный и гражданский объекты грозит лишь русским базам. Как будто утечка таких технологий не несет угрозы всему миру. А это возможно, лишь если за атакой стояли свои, прикормленные, из сирийской оппозиции. Разве нет?

А самое неприятное, что технологии дронов-убийц не стоят на месте. Уже сегодня простейшая, сделанная на коленке летающая машина с зашитыми в память GPS-координатами электроподстанции, нефтебазы, большого пересадочного узла или стадиона может представлять огромную опасность. Тем более что террористы уже показали, что способны изготавливать дроны-убийцы целыми партиями. Пока что десятками. А если сотнями?

Так что, по всему получается, что в ночь на 6 января этого года человечество вступило в новую эпоху. Потому что откуда в следующий раз взлетят такие, как утверждают некоторые, «кустарные аппараты» и какая в них будет заложена цель, никто не знает.

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