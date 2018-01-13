МИД: Москва будет противодействовать попыткам подорвать ядерную сделку с Ираном

Россия крайне озабочена новым расширением списка санкций США против Ирана, в частности внесением в эти списки иностранных граждан. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«Крайнюю озабоченность (вызывают) решения о расширении американских санкционных списков (в отношении Ирана) еще на 14 юридических и физических лиц. В том числе на граждан других государств, не только на иранские структуры и организации», – отметил дипломат.

Он также отметил, что Москва будет противодействовать попыткам подорвать СВПД, который «не подлежит коррекции». По словам Рябкова, заявления Трампа о судьбе СВПД «будут внимательно изучены в КНДР и других странах».

Ранее президент США Дональд Трамп продлил режим снятия антииранских санкций в рамках соглашения по ядерной сделке. Также Соединенные Штаты внесли в санкционный список аятоллу Садика Лариджани, главу судебной системы Ирана, что в Тегеране назвали «враждебными и незаконными действиями режима Трампа», которые «пересекли все дозволенные границы поведения в международном сообществе», а также являются нарушением международного права и двусторонних обязательств США.

Всего американские санкции коснулись пяти физических лиц и девяти структур. В черный список Вашингтона в рамках «вторичных санкций» были включены, в частности, Верховный совет и Национальный центр по киберпространству. Минфин США отметил, что нынешние ограничительные меры были введены за «серьезные нарушения прав человека в Иране».

Как заявил МИД Исламской Республики, Иран, безусловно, ответит на данные действия «серьезной реакцией».