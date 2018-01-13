Палеонтологи открыли неизвестного науке динозавра – сибиротитана

Палеонтологи из Санкт-Петербургского (СПбГУ) и Томского государственных университетов описали новый род и вид древних ящеров, найденный в селе Шестаково Кемеровской области. Динозавры обитали на территории современной Сибири примерно 120 миллионов лет назад.

Из-за своего крупного размера животное получило название сибиротитан (Sibirotitan), а вид – Sibirotitan astrosacralis.

Животное принадлежит к группе травоядных ящеров, которые называются завроподами. Сибиротитан имел массивный длинный хвост и вытянутую шею, его вес составлял примерно десять тонн, а длина тела – около 12 метров. Динозавр питался преимущественно растениями, хищники редко нападали на него из-за внушительного размера.

Описать нового ящера помогли палеонтологам найденные зубы, позвонки и крестец длиной около полуметра.

«Находки таких титанозавров, как сибиротитан или тенгризавр, заставляют нас задуматься о происхождении этой группы древних ящеров. Раньше считалось, что титанозавры возникли в раннем мелу Южной Америки (около 145 миллионов лет назад), то есть на территории древнего континента Гондвана. Современные данные позволяют предположить, что, возможно, они впервые появились в Азии», – отметили в пресс-службе СПбГУ.