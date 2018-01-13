В Китае с неба упал космический объект и взорвался

«Загадочный» объект упал с неба в Китае и взорвался. Местные жители в ужасе публикуют видео с места происшествия.

Инцидент произошел в городском округе Байсэ в провинции Гуанси. После того как космический предмет упал на землю, он взорвался и загорелся.

Позднее было установлено, что неизвестным объектом оказался ускоритель китайской ракеты «Чанчжэн-3B», которая стартовала 12 января. С ее помощью на орбиту были доставлены два спутника «Бэйдоу-3».