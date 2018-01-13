Стену из «Игры престолов» обнаружили в Якутии

Фанаты «Игры престолов» обнаружили Стену из сериала в Якутии. Фотография географического объекта, расположенного в Ленских столбах в 200 километрах от Якутска, размещена в Instagram.

«The Wall is real (Стена существует на самом деле)!» – говорится в комментарии к снимку.

Согласно сценарию фантастической саги Стена – это колоссальное оборонительное сооружение, защищающее Семь Королевств. Пользователи Сети также напомнили, что в заключительной серии седьмого сезона она была разрушена Ледяным Драконом, а некоторые из них пожалели, что сериал снимался не в Якутии.

В настоящее время публикация набрала более 195 тысяч лайков.