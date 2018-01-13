Операция «Улитка»: машинист поезда стал ездить медленно, чтобы его уволили

В Бельгии машинист поезда Седрик Грумио разработал необычную стратегию увольнения, чтобы не работать целый год. Об этом пишет издание The Guardian.

Водитель поезда на Бельгийской государственной железной дороге признался, что ездил с черепашьей скоростью в надежде на увольнение к разочарованию своих коллег и ярости пассажиров. Все потому, что работодатель настоял, что он должен отработать год, указанный в контракте, прежде чем уйдет на более высоко оплачиваемую работу.

По словам Грумио, еще 70 машинистов поездов хотят покинуть компанию. Поэтому руководство опасалось, что его уход побудит остальных сделать то же самое.

«Случилось так, что они изменили правила игры. От одного месяца до одного года – это несправедливо. Я понимаю, что рискую штрафом, теоретически они могут уволить меня сразу, однако это меня не волнует», – пояснил машинист.

По словам представителей компании, действия Грумио неприемлемы, поскольку «нельзя брать пассажиров в заложники». Машинистов поездов, отметили в Бельгийской государственной железной дороге, обучают 12–18 месяцев и все это время платят им зарплату. Так как в обучение Грумио были инвестированы государственные средства, компания имеет право защититься от преждевременного ухода сотрудника.