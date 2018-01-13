Паром столкнулся с круизным лайнером у берегов Барселоны: видео

Паром, прибывший из Марокко, врезался в круизный лайнер в порту Барселоны, сообщает издание El Pais.

Инцидент произошел 12 января. Когда паром попытался пришвартоваться в порту, он задел стоявший у причала круизный лайнер. Отмечается, что погодные условия были благоприятными.

Как утверждает издание, инцидент мог произойти в результате сбоя техники либо из-за человеческой ошибки.