В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа

Главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что у президента США Дональда Трампа «великолепное здоровье». Об этом он сказал после проведения первого обследования, положенного американскому лидеру на посту главы государства.

«Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник», – говорится в заявлении распространенном Белым домом, пишет РИА Новости.

Медосмотр проходил в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида. Его подробности будут обнародованы на брифинге во вторник, 16 января. Сообщается, что обследование не включало в себя проведение психиатрического освидетельствования.

Оппоненты Трампа регулярно поднимают вопросы о его психическом состоянии в связи с эксцентричным поведением политика. В частности, на днях, отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что у него «возможно, отличные отношения» с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп пошутил, что проблемы с его здоровьем могут расстроить фондовые биржи.