ЦРУ заставляло Моби публиковать слухи о связях Трампа с Россией

Американский диджей, композитор и исполнитель Ричард Мелвилл Холл, известный как Моби, заявил, что сотрудники ЦРУ попросили его распространять в соцсетях слухи о связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией. Об этом пишет Pitchfork.

По словам музыканта, около года назад он встречался со своими друзьями, якобы работающими в разведывательных службах США. После публикации в США так называемого досье на Трампа, в котором говорилось о наличии у Москвы компромата на американского лидера, сотрудники ЦРУ «были озабочены», полагая, что обвинения являются обоснованными. Как отметил Моби, он придерживался такого же мнения.

«Они передали мне некоторую информацию, сказали: "Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей... просто разместить их?"» – рассказал Моби.

Напомним, в феврале 2017 года Моби оставил в соцсетях записи, в которых утверждал, ссылаясь на друзей в Вашингтоне, что «досье» на Трампа является достоверным. Однако он не привел никаких подтверждений данной истории.