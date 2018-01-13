Головоломка: Ассанж опубликовал новое загадочное сообщение

Пользователи Сети пытаются разгадать, что имел в виду основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, когда опубликовал в Twitter новое загадочное сообщение с шахматной комбинацией.

Сам Ассанж не прокомментировал данную картинку.

Однако в Twitter предположили, что Ассанж опубликовал комбинацию легендарной партии 1918 года чемпиона США Джеймса Маршалла против Хосе Рауля Капабланки, которая стала одним из ярчайших примеров работы интуиции кубинского шахматиста. Американец применил домашнюю заготовку, над которой работал девять лет, но Капабланка все же переиграл сильного соперника.

Ранее пользователи пытались угадать, что означает сообщение Ассанжа, в котором был прописан 60-значный код, а также прикреплена ссылка на клип «Paper Planes» певицы M.I.A.