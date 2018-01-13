Оружие «на коленке»: чем неопытные преступники удивляли маститых оперативников

Ручка-убийца

Бывшие сотрудники МВД отмечают, что самодельное оружие по большей части никогда не принадележало профессиональным наемным убийцам или членам ОПГ. Оружием, собранным «на коленке», чаще всего пользовались две категории преступников – неопытные бандиты и, наоборот, граждане с богатым с криминальным прошлым, не располагавшие значительными средствами.

Самые образованные умудрялись собрать стреляющее устройство из простых бытовых предметов: в середине 70-х годов сотрудники МВД по УССР в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли у членов одной из Днепропетровских ОПГ три стреляющие ручки.

Технология изготовления была проста: за воспламенение порохового заряда в пуле отвечала специально сконструированная пружина с бойком, имитировавшая ударно-спусковой механизм. В «походном» положении импровизированный курок устанавливался в специальный паз, служивший своеобразным предохранителем.

Малокалиберный боеприпас, производство которых также активно осваивалось некоторыми ОПГ, при попадании в жизненно важные органы мог привести к большой потери крови и, как следствие, к смерти. Изученные криминалистами уникальные «шпионские» авторучки после детального изучения дезактивировали: в металлических корпусах были просверлены отверстия, а сами устройства пополнили коллекцию Музея истории милиции Донецкой области.

Стреляющий телефон

Прямой противоположностью «самоделкам» из середины 70-х стало оружие профессиональных киллеров начала и середины 90-х годов. Изобретательность отдельных «специалистов» поражала оперативников МВД. Помимо замаскированных под пакет с молоком глушителей для пистолетов и револьверов, они самостоятельно или при помощи подельников с инженерно-техническим образованием создавали совершенно уникальные образцы стрелкового оружия, встречавшиеся сотрудникам правоохранительных органов разве что в шпионских фильмах.

В силу специфики задач «стреляющие механизмы» чаще всего маскировали под небольшие предметы, например, идеальным корпусом для миниатюрных пистолетов в начале 90-х послужили первые мобильные телефоны.

Первый экземпляр – однозарядный пистолет под патрон .22LR, замаскированный под аппарат Nokia. Боек со специальной пружиной встраивался в корпус неисправного телефона, предварительно лишенного аккумулятора. Пластмассовый кожух выполнял функцию фальш-антенны: для скрытного применения такого оружия главным фактором должна была стать неожиданность.

«Часто в ход пускали не только трофейное оружие, сохранившееся еще с Войны. На базе пистолетов, собранных в 30-х годах, создавались устройства, которые вполне можно было положить в карман куртки или замаскировать под плеер или магнитофон», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» бывший оперативник МВД Олег Мухин.

Второй образец попал в руки зарубежных правоохранителей уже в 2000-х, он был выполнен куда проще «стреляющего мобильника». Однако пистолет Nokitel, прозванный так за сходство с популярным телефоном, обладал расширенным функционалом: вместо одного боеприпаса в корпусе пистолета, разбираемого для удобства на две части, в отдельных камерах размещалось уже шесть патронов калибра .22 LR.

Каждая камера снабжалась собственным курком, взведение которого осуществлялось специальным миниатюрным механизмом. Примитивный спуск активировался нажатием трех клавиш, замаскированных под кнопки набора номера.

На службе у криминала

В архивах и хранилищах вещественных доказательств МВД за несколько десятков лет скопилось немало интересных экземпляров самодельного огнестрельного оружия. Большая часть из них представляет собой предметы, собранные на скорую руку преступниками, зачастую отдаленно знакомыми с точными науками.

Встречаются и обратные примеры, доказывающие, что мастерство и знание токарного дела, помноженные на свободное время, могут привести к неожиданным результатам. К образцам эталонного владения токарным станком относится и титановый шестизарядный револьвер, выполненный неизвестным автором под использование патрона 9х18 миллиметров. Несмотря на кустарное изготовление, револьвер оказался снабжен не только защитными кожухами, но и дульным тормозом, а также лазерным целеуказателем.

«Такая точность достигалась исключительно на промышленном оборудовании. Изготавливались такие изделия по несколько месяцев и собирались по частям. Отдельно рама, отдельно барабан, отдельно механизмы», – рассказал в интервью телеканалу «Звезда» бывший оперуполномоченный уголовного розыска по Санкт-Петербургу Георгий Арутюнян.

Азиатский колорит

Одними из тех, кто освоил промышленное производство самодельного оружия, стали филиппинские оружейные мастера. На протяжении многих лет оруженики города Данао провинции Себу, что называется, «работали на себя»: большая часть клиентов приобретала лишь простейшее оружие. Со временем за дополнительную плату покупателям стали предоставлять не только кустарные копии револьверов. Небольшая модернизация производство позволила филиппинским мастерам приступить к изготовлению самозарядных пистолетов и даже помповых ружей.

При всей примитивности технологий и трудностях организации условий труда филиппинские оружейники-самоучки освоили практически весь технологический цикл производства оружия – штамповку, литье и даже простейшую нарезку каналов ствола.

Упорный труд и изучение технологий позволили азиатским оружейникам добиться значительно прогресса: от револьверов под мощные патроны компания, выведенная «из тени» местным правительством, стала создавать собственные, но поразительно похожие на американские AR-15 винтовки под пистолетный патрон.

При отсутствии законов о свободном ношении огнестрельного оружия долгое время Филиппины считались одной из самых вооруженных стран в Юго-Востойной Азии: в середине 2000-х на 100 с небольшим миллионов человек населения приходилось более миллиона единиц огнестрельного оружия, которое владельцы хранили или носили при себе с разной степенью законности.

Постепенно производство оружия на Филиппинах превратилось в прибыльный бизнес: дешевая рабочая сила и небольшие инвестиции, современные станки и хорошо организованная логистика позволили начать продажу огнестрельного оружия в странах с наиболее либеральным оружейным законодательством.