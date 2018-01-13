ЦИК завершил прием документов от кандидатов на пост президента

В российском Центризбиркоме завершили прием документов от кандидатов на пост президента для выдвижения на предстоящих выборах, который пройдут 18 марта. Об этом сообщили на сайте комиссии.

Отмечается, что теперь у претендентов на пост президента на горизонте следующий этап – регистрация. Фамилии кандидатов, успешно прошедших ее, будут включены в избирательный бюллетень.

Период подачи документов самовыдвиженцами, которые выразили желанике принять участие в кампании, завершился еще 7 января. В тот день ЦИК принимал их до полуночи. У кандидатов от партий было для этого чуть больше времени – до 12 января включительно. В этот день Центризбирком также работал до 24.00по Москве.

В этот последний день выдвижения успели зарегистрироваться еще три кандидата. За час до завершения работы пакет документов в ЦИК подала директор «Центра молодости и долголетия» в Саратове Марина Копенкина, которую выдвигает «Родная партия».

Днем в ЦИК пришли с бумагами депутат городской Думы Волгограда Олег Булаев, который идет на выборы от «Коммунистической партии социальной справедливости» и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, которая сейчас баллотируется от «Народной партии России».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что штаб Путина собрал на треть больше подписей, чем требует закон.