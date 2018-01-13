Каждый пятый россиянин работал в новогодние праздники – опрос

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что почти половина россиян провели новогодние каникулы в гостях, дома праздники провели лишь 18% россиян. При этом, примерно каждый пятый опрошенный (21%) в эти дни работал.

По результатам проведенного опроса, 42% респондентов провели выходные в гостях, 30% опрошенных были на природе, 20% – катались на коньках и лыжах.

Отмечается, что сумма средних расходов жителей России на отмечание праздника превысила 14 тысяч рублей.