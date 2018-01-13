Ядерная доктрина США еще не готова - Пентагон

Есть несколько проектов ядерной доктрины, заявили в Пентагоне. Но окончательная версия документа еще не готова. Ее должен одобрить президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис.

Как отмечается в опубликованном сообщении, сейчас идут активные дискуссии и написаны несколько проектов.

«Однако, ядерная доктрина еще не завершена и должна в конечном итоге быть рассмотрена и одобрена президентом и главой Пентагона», — говорится в пресс-релизе.

Ранее издание Huffington Post выложило выдержки из американской ядерной доктрины.

В доктрине утверждается, что Америка обещает не возобновлять проведение ядерных испытаний. Кроме того, сказано, что США намерены и дальше развивать систему противоракетной обороны в Азии и проводить военные маневры с союзниками для сдерживания КНДР.

Из публикации издания следует, что США обвиняют в новой доктрине Россию в отказе от предложений по новому раунду ядерного разоружения. Также утверждается, что «США уже выполнили основные ограничения в рамках договора, которые вступают в силу в 2018 году, и продолжат внедрять новый СНВ».

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Москва надеется на позитивный диалог с Вашингтоном по СНВ-3. Но при этом отмечается, что у России нет доказательств, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.