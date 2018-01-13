В США запущена ракета-носитель Delta IV с военным спутником

В США с космодрома в Калифорнии стартовала ракета-носитель Delta IV со спутником Национального разведывательного управления. Об этом сообщает United Launch Alliance.

Как говорится в тексте сообщения компании, миссия NROL-47 означает первый запуск ULA в этом году, а для Национального разведывательного управления 27-й запуск.

Напомним, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником Zuma. Позже стало известно, что на расчетную орбиту аппарат не вышел и он предположительно потерян.