Свыше 100 мероприятий запланировано в Москве на старый Новый год

На старый Новый год свыше ста мероприятий запланировано в Москве. Об этом сообщается на портале Департамента культуры столицы.

Отмечается, что в парках пройдут программы с конкурсами, викторинами и катанием на санях.

В Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском парках, а также в Филях, Кузьминках и Красной Пресне 13 и 14 января пройдут мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Также в выходные можно посетить музеи. В Новом Манеже проходит выставка «Необъятный Рязанов» в честь 90-летия кинорежиссера Эльдара Рязанова.

В библиотеках приглашают послушать рассказы о народных приметах и об истории старого Нового года.