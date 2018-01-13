Московская академия экономики и права лишена лицензии

Рособрнадзор приостановил действие лицензии негосударственной Московской академии экономики и права.

Как сообщается на странице Рособрнадзора в микроблоге Twitter, ведомство приостановливает действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО Московская академия экономики и права.

При приостановке лицензии высшее учебное заведение может продолжать работу, которая не связана с учебным процессом, до принятия судом решения об аннулировании или восстановлении лицензии. В ходе данного процесса прием в вуз студентов запрещен.