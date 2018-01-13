В вузах Одессы до весны отменили занятия из-за нехватки денег на отопление

Ряд высших учебных заведений Одессы отменили все занятия с первого января по 26 февраля из-за невозможности оплатить отопление учебных корпусов.

Как сообщает портал 048.ua, среди вузов, где были отменены занятия – Одесская юридическая академия, Одесский национальный университет имени Мечникова и Академия пищевых технологий. Преподаватели Одесского национального университета рассказали, что с первого января вступили в силу новые нормативы освещения аудиторий, которые вузы не в состоянии выполнить из-за нехватки денежных средств.

Комментируя ситуацию в областном департаменте образования и науки заявили, что все вузы являются автономными организациями, а их руководство само решает, как организовать учебный процесс.