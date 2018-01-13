Россияне стали нетерпимее относиться к изменам, абортам и однополым бракам

Количество россиян, которые осуждающих измены увеличилась с 50% в 1998 году до 68%. Доля тех, кто не приемлет однополые отношения, - соответственно выросла с 68% до 81%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр».

По данным исследований, с 1998 года заметно подросло число тех, кто не одобряет аборты - с 12% до 35%.

Социологи подчеркнули - социально-демографические характеристики тех, кто принял участие в опросе указывают на большую строгость установок у женщин, чем у мужчин.

Интересный факт, пояснили в «Левада-центре», что если еще десять лет назад молодые мужчины от 18 до 30 лет значимо отличались от тех, кому больше 31 года в уровне гомофобии в более терпимую сторону, то сейчас эти различия полностью исчезли.

«Аналогичная ситуация отмечается в отношении женщин - раньше разница составляла 12 процентных пунктов, а сейчас ее нет», - добавили в эксперты, подчеркнув, что в последнее время наметился тренд на рост консервативных оценок среди женщин в части абортов, которые совершаются из-за финансового неблагополучия. Если раньше каждая пятая считала такой аборт предосудительным, то теперь - каждая третья.

Опрос проведен 15-20 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

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