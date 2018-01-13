После взрыва газа в доме в Октябрьском округе Омска введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Октябрьском округе Омска после взрыва газа в жилом доме, в результате которого пострадали семь человек, включая четырех детей.

Как сообщается на сайте городской администрации, для ликвидации последствий взрыва газа в многоквартирном доме по улице 5-й Кордной Омска объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жители пострадавшего от взрыва подъезда – около 40 человек, размещенные в гостинице «Иртыш», будут обеспечены питанием до завершения всех аварийных работ.

Напомним, взрыв и пожар произошли в жилым доме в Омске 12 января около 17:20 мск (20:20 по местному времени). В результате происшествия пострадали семь человек и еще около 170 жителей дома были эвакуированы, но после ликвидации возгорания большинство из них вернулись в свои квартиры. По факту инцидента следователями возбуждено уголовное дело, прокуратурой региона организована проверка.

МЧС по Омской области также приведено в режим работы «Чрезвычайная ситуация».