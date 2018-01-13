Россиян предупредили о сложной ситуации в Японии из-за снегопадов

В Ростуризме предупредили туристических операторов и россиян о сложной метеорологической обстановке в Японии, где продолжаются сильные снегопады. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Туроператорам, продающим туры в Японию, рекомендуется информировать своих клиентов о сложной ситуации. Ростуризм советует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Японию.

Данные взяты в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ о сложной ситуации в префектурах Ниигата, Фукуи, Исикава и Тояма. По прогнозам метеорологов, обильные снегопады будут продолжаться до 15 января.

Напомним, 12 января на Японию обрушились снегопады, превышающие, среднегодовую норму от трех до десяти раз. Рекорд зафиксировали в Ниигата — там за день выпало 134 см осадков. Из-за стихии следовавший в Нагаоку поезд с пассажирами застрял в пути.