В Луганской области злоумышленники «похитили» железную дорогу

В Луганской области задержаны шестеро человек, которые пытались с помощью газовых резаков украсть часть железнодорожного полотна.

Как сообщает местное отделение Государственной фискальной службы Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook, нарушители были переданы сотрудникам Национальной полиции в районе населенного пункта Золотое-4. Преступники собирались сдать рельсы в пункт приема металлолома.

В сообщении говорится, что на момент задержания злоумышленников ими были вырезаны около 50 метров пути.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. В настоящее время ведется досудебное расследование.