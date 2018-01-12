Создатели «Игры престолов» объяснили, почему так тянут с финалом

Финальные серии «Игры престолов» выйдут на экраны не раньше 2019 года. Дело в том, что создатели популярного сериала хотят сделать шоу самого высокого качества. Об этом изданию Entertainment Weekly рассказал программный директор телеканала HBO Кейси Блойс. По его словам, на создание масштабных батальных сцен и спецэффектов для саги тратится огромное количество времени. Продюсеры картины Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс подошли к съемкам финального сезона максимально серьезно, подчеркнул Блойс. Поэтому озвученные сроки выхода заключительного эпизода — кратчайшие из возможных.

Сотрудник HBO также прокомментировал сообщения о создании приквела к «Игре престолов». По словам Блойса, производство новой ленты находится «в процессе». К ее созданию привлекли «по-настоящему талантливых авторов». Однако, на премьеру, утверждает Блойс, стоит рассчитывать не раньше, чем через год после выхода финальных серий «Игры престолов».

«Между сериалами будет разделение», - заключил программный директор телеканала HBO.

Напомним, ранее телеканал HBO сообщил о том, что последний, восьмой сезон «Игры престолов» будет состоять из шести серий и выйдет на экраны в 2019 году.