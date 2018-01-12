В России введут обязательную классификацию гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс

Присвоение «звезд» российским отелям, горнолыжным трассам и пляжам станет обязательным. Государственная дума 12 января приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект о введении классификации объектов туриндустрии.

Изменения будут внесены в закон «Об основах турдеятельности в Российской Федерации».

Внедрение новых мер будет проводится поэтапно. Так, 1 июля следующего года классификация коснется гостиниц с более чем 50 номерами. С 1 января 2020 года она затронет отели с фондом свыше 15 номеров, а с 2021 года – все остальные.

По информации ТАСС, свидетельства о присвоении определенной категории объектам будут действовать три года. При этом отсутствие этого документа будет ставить под запрет ведение гостиничного бизнеса.