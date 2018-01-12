США хотят увеличить ядерный потенциал для «сдерживания» России

США хотят увеличить свой ядерный потенциал. Об этом сообщает Huffington Post, ссылаясь на имеющийся проект ядерной доктрины Вашингтона, который появился в распоряжении издания.

Как отмечается, документ под названием «Обзор ядерного потенциала» составлен в Пентагоне. Он корректирует ближайшую политику в ядерной сфере, количество и концепцию строительства ядерных сил страны.

Как следует из текста проекта, администрация президента Дональда Трампа собирается увеличить количество ядерных зарядов малой мощности. В качестве аргумента называется укрепление ядерного сдерживания. При этом авторы доктрины умолчали о том, что в распоряжении США уже есть более тысячи боеприпасов малой мощности. Такая «малая мощность» была у атомных бомб, разрушивших Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, отмечает Huffington Post. В результате этих бомбардировок тогда погибли более двухсот тысяч человек.

Несмотря на то, что холодная война – давно в прошлом, говорится в тексте, Россия, якобы «воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии». По убеждению составителей документы, Россия должна уяснить, что даже если она первой использует ядерное оружие, это не позволит ей добиться поставленных целей, «полностью изменит природу конфликта и приведет к неприемлемому и не поддающемуся оценке ущербу для Москвы», - сказано в тексте.

В американском оборонном ведомстве не стали комментировать ситуацию, заявив, что «не обсуждают предварительные проекты документа», уточняет Huffington Post. Окончательная версия «Обзора ядерного потенциала» должна быть опубликована в феврале.

Напонми, в декабре в США рассекретили десятки видео с испытаний ядерного оружия.