Канада ужесточила санкции против КНДР
Вводится запрет на поставки и передачу КНДР промышленного оборудования, самолетов и запчастей к ним, а также транспортных судов.
Фото: Dirk Renckhoff / imagebroker / Globallookpress
Канада ввела новые санкционные меры в отношении Северной Кореи.
Как сообщается на сайте в МИД Канада, в частности, вводится запрет на поставки и передачу КНДР промышленного оборудования, самолетов и запчастей к ним, а также транспортных судов.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын рассказал о способности государства противостоять международным санкциям в течение нескольких десятков лет.