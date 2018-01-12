Канада ужесточила санкции против КНДР

Канада ввела новые санкционные меры в отношении Северной Кореи.

Как сообщается на сайте в МИД Канада, в частности, вводится запрет на поставки и передачу КНДР промышленного оборудования, самолетов и запчастей к ним, а также транспортных судов.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын рассказал о способности государства противостоять международным санкциям в течение нескольких десятков лет.