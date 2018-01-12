Восьмилетний мальчик умер на тренировке по самбо в Мурманской области

Следователи завели уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка во время спортивной тренировки в Мурманской области, об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

По предварительным данным, ребенок почувствовал недомогание во время тренировки по самбо в одной из спортивных секций города Кировск. Окружающие вызвали скорую помощь, однако мальчик скончался до прибытия медиков, реанимационные мероприятия к успеху не привели.

Причина смерти мальчика устанавливается. Сотрудники правопорядка провели осмотр места происшествия и в данный момент заняты следственными мероприятиями с целью установления причин и обстоятельств случившегося. Уголовное дело заведено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».