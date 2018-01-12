Опубликован список самых продаваемых в России машин 2017 года

Самым продаваемым автомобилем в России в прошедшем году стал корейский автомобиль Kia Rio, об этом свидетельствует отчет Ассоциации европейского бизнеса, опубликованный на официальном сайте организации.

За 2017 год россияне приобрели 96 689 девять машин этой марки, причем ее продажи выросли на 10% в сравнении с предыдущим 2016 годом. Второе и третье место в рейтинге популярности заняли российские автомобили Lada Granta и Lada Vesta, их купили 93 686 и 77 291 единицы.

На четвертой и пятой строчке списка расположились автомобили другого корейского автопроизводителя – Hyundai. В 2017 году жители РФ купили 68 614 машин Solaris и 55 305 Creta. Кроме того, в десятку самых продаваемых автомобилей вошли Lada Largus, Lada Xray и Toyota RAV4.