Отважная свинья спасла сородича от мясников

Свинья сбежала из загона, что спасти своего сородича из рук мясников, которые уже собирались заколоть его. Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел на юго-западе Китая в городе Банань.

Видео с чудесным спасением свиньи попало в соцсети и вызвало бурю восторга у пользователей.

На кадрах видно, как двое мужчин кладут одно из животных на скамейку, когда на них набрасывается подоспевшая вторая свинья. Мясники были вынуждены отпустить свою «добычу», удалось ли им в итоге пустить животных на мясо – не сообщается.