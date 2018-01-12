США продлили режим снятия санкций с Ирана в рамках «ядерной сделки»

Соединенные Штаты Америки приняли решение продлить режим снятия санкций с Ирана, который предполагается существующим «ядерным соглашением». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

При этом президент США Дональд Трамп отметил, что в будущем Штаты не намерены продлевать режим снятия санкций по «ядерной сделке» в ее нынешнем виде. Трамп подчеркнул, что США открыты к обсуждению изменений соглашения, которое было заключено между Ираном, рядом стран Европы, включающим Россию, и Штатами.

Американский лидер также добавил, что возможное изменение условий «ядерной сделки» с Ираном не предполагает переговоров непосредственно с Ираном. Изменения будут обсуждаться с партнерами из числами европейских стран, подписавших соглашение.

Вместе с тем США добавили в санкционный список 14 физических и юридических лиц из Ирана, в их числе глава судебной системы Ирана Садик Лариджани.