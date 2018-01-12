США добавили в список санкций по Ирану 14 физических и юридических лиц

Соединенные Штаты добавили в санкционный список 14 физических и юридических лиц из Ирана, заявили в Белом доме.

В Минфине США уточнили, что санкции в том числе введены против главы судебной системы Ирана Садика Лариджани, который приходится братом спикеру иранского парламента Али Лариджани.

«Это показывает, что политические санкции идут до самого верха режима», - цитирует высокопоставленного представителя администрации США РИА «Новости».

Ранее сообщалось о пяти юридических лицах из Ирана, которые попали в список вторичных санкций.

В рамках соглашения Ирана с «шестеркой», официальный Тегеран согласился сократить работы в рамках ядерной программы в обмен на ослабление санкций. Однако США продолжают вводить ограничительные меры, связанные с другими предполагаемыми нарушениями.

Не смотря на введенные ограничения в отношении ряда иранских лиц и компаний, в Белом доме отметили, что Дональд Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках «ядерного соглашения» с Ираном.