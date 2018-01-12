Пожар после взрыва газа в жилом доме в Омске потушен

Сотрудники чрезвычайной службы ликвидировали пожар, который случился в пятиэтажном жилом доме в Омске после взрыва газа. Об этом сообщает на официальном сайте Главного управления МЧС по региону.

«Жильцы дома эвакуированы. Последствия пожара ликвидированы. Ожидается прибытие специалистов с диагностическим комплексом «Струна» из Тюменской области», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Кроме того, сотрудники МЧС организовали пункты обогрева для эвакуированных жильцов здания. Для этих целей используются четыре автобуса. Психологи МЧС ведут работу с пострадавшими во время ЧП, а также с их родственниками. Само здание в данный момент оцеплено полицией, продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва.

Информация о взрыве газовоздушной смеси в доме на Кордной улице Омска поступила в восемь часов вечера по местному времени. В результате ЧП пострадали шесть человек, четверо из них дети. Их состояние оценивается как тяжелое, с ожогами первой и второй степени они были госпитализированы в больницу.