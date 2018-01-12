США ввели санкции против нескольких юридических лиц Ирана
Юридические лица из Ирана попали в список вторичных санкций.
Фото: Ron Sachs / dpa / Globallookpress
США внесли пять юридических лиц из Ирана в список вторичных санкций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.
В рамках соглашения Ирана с «шестеркой» международных посредников, среди которых Россия, Великобритания, Китай, Франция, Германия и США, официальный Тегеран согласился сократить работы в рамках ядерной программы в обмен на ослабление санкций. Однако Вашингтон продолжает регулярно вводить ограничительные меры, связанные с другими предполагаемыми нарушениями.