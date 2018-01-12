В Турции арестован второй за сутки подозреваемый по делу об убийстве Карлова

Турецкая полиция арестовала второго за сутки подозреваемого в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на управление полиции Анкары.

Отмечается, что в рамках расследования преступления был выдан ордер на арест еще одного подозреваемого, которым оказался экс-сотрудник управления информационно-коммуникационных технологий Турции. В настоящее время он задержан.

«Решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован. Ему предъявлены обвинения в "соучастии в организации умышленного убийства"», - говорится в сообщении агентства.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве посла РФ. По данным издания Daily Sabah, мужчина с инициалами В. К. А. был членом организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в культурном центре в Анкаре.