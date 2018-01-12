Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности СМИ-иноагентов
Законопроект подразумевает, что СМИ, финансируемые из-за рубежа, могут быть признаны иноагентами.
Фото: Алексей Иванов/ ТРК «Звезда»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России.
Проект закона был внесен в Государственную думу 19 декабря. Он подразумевает, что средства массовой информации, финансируемые из-за рубежа, могут быть признаны иностранными агентами.
Закон предусматривает, что СМИ-иноагенты должны учредить юридическое лицо для распространения своих материалов. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что требование об указании, что СМИ является иноагентом, будет распространяться и на пользователей социальных сетей.