Массовая драка из-за сломанных лыж в Киргизии попала на видео

В Киргизии произошла ожесточенная массовая драка у горнолыжного магазина. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в Сети.

Инцидент произошел 5 января в киргизском Караколе. На кадрах видно, как несколько человек начинают драку, спустя какое-то время к ним приходит «подмога». Агрессивные молодые люди бьют друг друга не только руками, но и ногами, выкатываясь на проезжую часть.

Пострадавшие в потасовке продолжают лежать на земле и после ухода оппонентов.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что правоохранители проверяют видео массовой драки.

Как пишет ИА «24.kg», в местном ОВД установили, что инцидент произошел между местными жителями – работниками пункта проката и его клиентами – из-за сломанных лыж. Молодые люди взяли в аренду лыжи в пункте проката, а когда вернули их, оказалось, что одна палка сломана. Работники пункта проката потребовали возместить ущерб, но клиенты отказались.

«Драка действительно происходила в Караколе на пересчении улиц Фучика и Карасаева, возле горонолыжного магазина. Однако в милицию никаких заявлений не поступало. УВД Иссык-Кульской области проверяет данную информацию», – пояснили в ведомстве.

После потасовки сломавшие палку решили все же восстановить ущерб. Каракольский городской суд оштрафовал участников массовой драки. Также, помимо штрафов, мужчин привлекут к общественным работам.