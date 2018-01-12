МИД РФ: активисты жалуются, что в Ракке американцы берут плату с населения за разминирование

В декабре 2017 года в результате подрыва на минах в провинциях Ракка, которую освобождали отряды поддерживаемых США Сирийских демократических сил, погибли 89 мирных жителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

«Активисты жалуются, что американцы и поддерживаемые ими местные власти либо полностью игнорируют данную проблему, либо пытаются взимать плату с местных жителей за обезвреживание оставленных игиловцами* мин и самодельных взрывных устройств», – заявила дипломат.

Захарова также обвинила страны Запада в заговоре по умолчанию ситуации в сирийской Ракке, чтобы не дискредитировать действия Вашингтона в Сирии. Она добавила, что США и их союзникии «не имеют международного правового основания нахождения» в республике.

*«Исламское государство», ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории России