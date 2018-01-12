Роскосмос показал самое темное место во Вселенной

Роскосмос показал сверхпустоту Эридана – самое темной место во Вселенной, простирающееся на 1,8 миллиарда световых лет в длину и расположенное на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли.

По данным госкорпорации, сверхпустота не имеет звезд и галактик, там нет даже света. Роскосмос поясняет, что если поместить туда человека, то он, кроме темноты, без сверхмощного телескопа не увидит ровным счетом ничего. Поскольку там на миллионы световых лет нет ни звезд, ни галактик.

Кроме того, добавили в Роскосмосе, сверхпустота Эридана является еще и самым холодным местом по Вселенной.

Сверхпустота Эридана, или реликтовое холодное пятно, была обнаружена в 2004 году. По разным утверждениям физиков она может быть отпечатком другой вселенной за пределами нашей, вызванным квантовой запутанностью между вселенными, до разделения космической инфляцией.