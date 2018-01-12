От Трампа потребовали объяснений после его слов о странах – «грязных дырах»

Правительство Гаити вызвало представителя США для объяснений после заявлений Дональда Трампа о странах – «грязных дырах». Об этом сообщила корреспондент телеканала NBC News Йамише Алкиндор.

Ambassador Paul Altidor also said Haiti’s embassy in DC has heard from many US citizens of Haitian ancestry who are demanding an apology. He called President Trump’s comments an “assault” on Haitian people and the country’s history. https://t.co/K7c4j0GhBr — Yamiche Alcindor (@Yamiche) 12 января 2018 г.

«Я поговорила с послом Гаити в США Полом Алтидором, и он сказал, что правительство Гаити "решительно осуждает" заявления президента Трампа, которые считает "основанными на стереотипах"… Посол Гаити в США Пол Алтидор сказал мне, что правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения заявлений Трампа», – написала журналист в своем микроблоге в Twitter.

Она также добавила, что посол Гаити в США предположил, что американский президент «либо неправильно проинформирован, либо плохо воспитан».

Ранее газета Washington Post сообщила, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из «грязных дыр», к которым причислил Гаити и страны Африки.