От Трампа потребовали объяснений после его слов о странах – «грязных дырах»

Правительство Гаити вызвало представителя США для объяснений после заявлений Дональда Трампа о странах – «грязных дырах». Об этом сообщила корреспондент телеканала NBC News Йамише Алкиндор.

Ambassador Paul Altidor also said Haiti’s embassy in DC has heard from many US citizens of Haitian ancestry who are demanding an apology. He called President Trump’s comments an “assault” on Haitian people and the country’s history. https://t.co/K7c4j0GhBr