В МИД РФ прокомментировали попытку атаки на российские военные объекты в Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала попытку атаки на российские военные объекты в Сирии.

«Откуда у террористов появились эти принципиально новые средства ведения боевых действий? И почему эти средства появились именно сейчас, когда любому, даже непосвященному наблюдателю видно, что в Сирии крепнут тенденции к политической стабилизации?» – заявила дипломат на итоговом брифинге МИД РФ в 2017 году.

Захарова предположила, что подобные действия могут быть провокацией «американских партнеров», направленной на то, чтобы помешать дальнейшему восстановлению мирного процесса в Сирии.

Массированная атака 13 ударных беспилотных летательных аппаратов на российские военные объекты в Сирии была совершена в ночь с 5 на 6 января. Десять дронов приближались к базе в Хмеймиме, еще три – к пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Часть беспилотников была уничтожена зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Остальные летательные аппараты перехватили подразделения радиоэлектронной борьбы.