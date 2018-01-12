ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты от КПРФ Павла Грудинина

Центризбирком РФ на заседании в пятницу, 12 января, зарегистрировал кандидатом в президенты России предпринимателя Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. Об этом сказано в постановлении ЦИК.

Таким образом, директор совхоза имени Ленина стал вторым кандидатом, официально зарегистрированным Центральной избирательной комиссией. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Я много читаю в прессе, что кто-то чем-то недоволен, но я убежден, что действия ЦИК – это действия, соответствующие закону», – отметил Грудинин, добавив, что кандидаты от КПРФ всегда участвовали в выборах честно.

Из данных ЦИК следует, что по состоянию на 9 января на избирательном счету Грудинина находится 143 тысячи 148 рублей. При этом предельная сумма всех расходов кандидата из средств избирательного фонда по закону не может превышать 400 миллионов рублей.

Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта. Представители парламентских партий освобождены от сбора подписей, кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцам – 300 тысяч.