Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле проанализируют «кремлевский доклад» США и выработают свою позицию

Василиса Морозова
12:59 12.01.2018
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что список российских бизнесменов, которые могут стать объектом потенциальных санкций США, может состоять из 50 человек.
В Кремле проанализируют «кремлевский доклад» США и выработают свою позицию
  • Видео по теме
Фото: Alex Edelman / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Москва проанализирует подготовленный Госдепартаментом США «кремлевский доклад», когда он появится, а также выработает свою позицию по нему. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

 «Список действительно будет представлен в сенат Госдепом. Его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать, дождаться, будет ли этот список, потом нужно посмотреть, что будет за список, – раз, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», – подчеркнул Песков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что список российских бизнесменов, которые могут стать объектом потенциальных санкций Вашингтона, может состоять из 50 человек. Песков добавил, что в прессе публикуют различные списки, однако «не все оказываются настоящими».

По его словам, санкционные действия США против РФ не останутся без адекватного ответа со стороны Москвы.

«Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит для конгресса США «кремлевский доклад» – список приближенных к руководству страны высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей. В него могут войти более 50 человек, а с членами семей до 300.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Реакция на провокацию в Сирии и возвращение военных кораблей Украине: ключевые заявления Путина журналистам
Дата12.01.2018, 08:09
Реакция на провокацию в Сирии и возвращение военных кораблей Украине: ключевые заявления Путина журналистам
Летчики Северного флота выполнили первые в этом году полеты на палубных истребителях
Дата12.01.2018, 06:31
Летчики Северного флота выполнили первые в этом году полеты на палубных истребителях
В США заподозрили «русских хакеров» в подготовке к Олимпиаде-2018
Дата12.01.2018, 10:31
В США заподозрили «русских хакеров» в подготовке к Олимпиаде-2018
Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил НПО «Сатурн» и ССЗ «Вымпел»
Дата12.01.2018, 10:17
Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил НПО «Сатурн» и ССЗ «Вымпел»
Угроза с неба: как Росгвардия будет уничтожать беспилотники террористов
Дата11.01.2018, 11:21
Угроза с неба: как Росгвардия будет уничтожать беспилотники террористов
«Волга» особого назначения и советский «маслкар»: как сотрудники КГБ охотились на шпионов
Дата09.01.2018, 08:44
«Волга» особого назначения и советский «маслкар»: как сотрудники КГБ охотились на шпионов
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Дата30.12.2017, 09:00
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
15:18 В стране и мире
Видео
Маршрутка влетела в фуру: опубликовано видео с места крупного ДТП в Петербурге
13:20 В стране и мире
Видео
В МИД РФ прокомментировали попытку атаки на российские военные объекты в Сирии
13:02 В стране и мире
Песков назвал жестом доброй воли предложение Путина передать военную технику из Крыма Украине
11:21 ОПК
Новейшая огнеметная система «Тосочка» выйдет на предварительные испытания
09:48 Армия
Видео
Курсанты Ярославского училища ПВО проводят пуски из С-400: видео
События дня
События дня
«Новая Звезда»
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Путин: Россия готова отдать Украине корабли и авиатехнику из Крыма Видео
Путин: Россия готова отдать Украине корабли и авиатехнику из Крыма
В Новосибирске собрали «танк» из двух автомобилей «Лада» Видео
В Новосибирске собрали «танк» из двух автомобилей «Лада»
Лиса и кот не поделили миску с едой на Камчатке Видео
Лиса и кот не поделили миску с едой на Камчатке
Американских специалистов насторожил «загадочный русский беспилотник»
Американских специалистов насторожил «загадочный русский беспилотник»
Я Вам что, проститутка? – фанатка Киркорова устроила певцу скандал в Майами Видео
Я Вам что, проститутка? – фанатка Киркорова устроила певцу скандал в Майами
Британские СМИ назвали российскую «Дрель» неуловимой авиабомбой
Британские СМИ назвали российскую «Дрель» неуловимой авиабомбой
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.