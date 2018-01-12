В Кремле проанализируют «кремлевский доклад» США и выработают свою позицию

Москва проанализирует подготовленный Госдепартаментом США «кремлевский доклад», когда он появится, а также выработает свою позицию по нему. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Список действительно будет представлен в сенат Госдепом. Его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать, дождаться, будет ли этот список, потом нужно посмотреть, что будет за список, – раз, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», – подчеркнул Песков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что список российских бизнесменов, которые могут стать объектом потенциальных санкций Вашингтона, может состоять из 50 человек. Песков добавил, что в прессе публикуют различные списки, однако «не все оказываются настоящими».

По его словам, санкционные действия США против РФ не останутся без адекватного ответа со стороны Москвы.

«Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит для конгресса США «кремлевский доклад» – список приближенных к руководству страны высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей. В него могут войти более 50 человек, а с членами семей – до 300.