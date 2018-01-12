Песков назвал жестом доброй воли предложение Путина передать военную технику из Крыма Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Путина передать военную технику из Крыма Украине. По словам представителя Кремля, это «жест доброй воли», чтобы «сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки».

«Это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также добавил, что параметры возвращения кораблей и авиатехники на Украину с территории полуострова будут ясны после реакции Киева и дальнейших контактов военных и дипломатов.

Ранее Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что РФ готова передать Украине военные корабли и авиатехнику, оставшиеся на полуострове Крым после его воссоединения с Россией.

«Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», – сказал глава государства на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

При этом Путин отметил, что вся украинская боевая техника находится в плачевном состоянии.

Крым стал российским регионом после проведенного на территории полуострова в марте 2014 года референдума. Более 96% избирателей Республики Крым и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, однако в Киеве по-прежнему считают полуостров своей территорией. Власти РФ неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за присоединение к России демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и уставом ООН.