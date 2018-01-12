Ушел из жизни последний из участников восстания в лагере смерти Собибор

Последний, девятый бывший военнопленный, один из организаторов восстания в немецком концлагере Собибор в 1943 году Аркадий Вайспапир ушел из жизни в возрасте 96 лет.

«Сообщают, что сегодня в Киеве скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор Аркадий Вайспапир. Ему было 96 лет. Вечная память герою», – написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Аркадий Вайспапир родился в селе Бобровый Кут Херсонской области в 1921 году. Он был призван в армию в 1941 году, принимал участие в обороне Киева. В боях получил ранение и попал в фашистский госпиталь. Спустя два года его направили в концлагерь Собибор. Там он принял участие в крупнейшем и единственно успешном за историю Второй мировой войны восстании в нацистском лагере смерти. Возглавил восстание советский офицер Александр Печерский.