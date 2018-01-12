Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 16 января

Верховная рада Украины рассмотрит во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса на заседании во вторник, 16 января.

Ранее украинский парламент неоднократно переносил рассмотрение этого документа. Законопроект планировалось рассмотреть во втором чтении до конца 2017 года.

Депутат от Радикальной партии Игорь Попов сообщил, что в документ внесено немного поправок, но все они являются принципиальными.

«Пока в повестке дня первым вопросом на вторник стоит рассмотрение законопроекта о деоккупации во втором чтении», – приводит его слова «112 Украина».