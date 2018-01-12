Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 16 января
«Пока в повестке дня первым вопросом на вторник стоит рассмотрение законопроекта о деоккупации во втором чтении», – заявил депутат от Радикальной партии Игорь Попов.
Фото: Michael Forster/ Rothbart ZUMAPRESS.com/ Globallookpress
Верховная рада Украины рассмотрит во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса на заседании во вторник, 16 января.
Ранее украинский парламент неоднократно переносил рассмотрение этого документа. Законопроект планировалось рассмотреть во втором чтении до конца 2017 года.
Депутат от Радикальной партии Игорь Попов сообщил, что в документ внесено немного поправок, но все они являются принципиальными.
«Пока в повестке дня первым вопросом на вторник стоит рассмотрение законопроекта о деоккупации во втором чтении», – приводит его слова «112 Украина».