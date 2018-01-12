Сразу пять женщин обвинили актера Джеймса Франко в «сексуальной эксплуатации»

По меньшей мере пять женщин выступили с обвинениями в неподобающем поведении сексуального характера в адрес актера Джеймса Франко, который удостоился «Золотого глобуса» в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле». Об этом пишет газета The Los Angeles Times со ссылкой на самих пострадавших.

Как информирует издание, четверо из пострадавших женщин учились в киношколе Франко по направлению «актерское мастерство». Еще одна женщина рассказала, что 39-летний актер был ее «наставником». По их словам, голливудская звезда демонстрировала ненадлежащее поведение не только во время съемок, но и при наборе на них.

«Я не думаю, что он начинал преподавать с плохими намерениями, но пошел по плохому пути и навредил многим людям в течение этого процесса», – отметила одна из пострадавших.

Хилари Дьюсом рассказала о съемке в стрипклубе, когда студенткам пришлось надеть маски и нижнее белье. По словам Кэти Райан, Франко «заставлял думать, что им предложат роли», если они «будут совершать действия сексуального характера либо снимать одежду».

Также Джеймса Франко обвинили в попытке принуждения к оральному сексу и совращения несовершеннолетней. Актриса Вайолет Пэйли после награждения актера на «Золотом глобусе» сообщила в Twitter, что он притянул ее голову к себе в машине, а также пытался затащить ее 17-летнюю подругу в номер отеля.

Однако сам Франко опроверг обвинения, добавив, что все женщины при этом «могут быть услышаны». А в эфире ток-шоу «Позднее шоу со Стивеном Колбертом» телеканала CBS он снова подчеркнул, что обвинения не соответствуют действительности.

«Вещи, которые я видел в Twitter, недостоверны, но я полностью поддерживаю то, что люди рассказывают о своих переживаниях и могут быть услышаны», – подчеркнул Франко.

Актер Джеймс Франко начал свою карьеру в конце 1990-х годов. Первый «Золотой глобус» он получил за главную роль в картине «Джеймс Дин». Он известен также по фильмам «Человек-паук», «Лавлэйс» и «127 часов».