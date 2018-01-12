Актриса обвинила Стивена Сигала в изнасиловании

Актриса Регина Симонс обвинила звезду Голливуда Стивена Сигала в изнасиловании, сообщает People.

Симонс снималась в массовке фильма «В смертельной опасности» в 1994 году, в котором Сигал играл главную роль. По словам актрисы, на тот момент ей было 18 лет. Как рассказала актриса, Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок. Оказалось, что единственной гостью этой вечеринки была Симонс.

По словам модели Фавиолы Дадис, которая также заявила, что Сигал домогался ее на прослушиваниях в 2002 году, и она, и Симонс подали против актера заявления в полицейский департамент Лос-Анджелеса в прошлом году.

Сам Стивен Сигал пока никак не комментировал обвинения в домогательствах.

Также ранее сообщалось, что актрисы Дженни Маккарти и Порша де Росси рассказывали о непристойном поведении Сигала.