Россияне смогут жаловаться на товары и услуги через МФЦ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и министерству экономического развития разработать возможность подачи гражданами России жалоб на ненадлежащее качество товаров и услуг через многофункциональные центры (МФЦ).

Это и ряд других поручений размещены в пятницу на официальном сайте Кабинета министров. Срок выполнения поручения – до 9 февраля 2018 года.

Кроме того, председатель российского правительства поставил перед министерством финансов и министерством экономического развития совместно с Экспертным советом при правительстве задачу до 28 февраля представить идеи включения в Налоговый кодекс РФ неналоговых платежей.